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Çocuğunuzda dikkat eksikliği olduğunu nasıl anlarsınız?

Çocuğunuzun yaptığı küçük hatalar dikkat eksikliğinin habercisi olabilir. Peki dikkat eksikliği nedir, nasıl anlaşılır? Dikkat eksikliği tedavi edilebilir mi?

GÜNDEM 21.12.2020, 13:15
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Çocuğunuzda dikkat eksikliği olduğunu nasıl anlarsınız?
Dikkat eksikliği çocuklukta ortaya çıkan bireyin gelişimine olumsuz yansımaları olan bir davranış bozukluğudur. Kızlara oranlar erkeklerde 5 kat fazla görülür.
Öğretmenler kimi öğrencileri için çok zeki akıllı bir çocuk ancak dikkatini veremiyor söylemini çok kullanırlar.
Sınav kağıtlarına bakıldığında, çocuklar ya soruların sonunu okumamış ya yanlış okumuş ya da test usulü sınav ise yanlış kodlamış olabiliyor. 
Bu tür çocuklar çoğunlukla da çalışma ve başarmaya dair motivasyon kaybı yaşarlar. 
Unutulmaması gereken ise doğru ve yerinde destek verebilmekte.
Zira yanlış atılacak bir adım akranlarına zarar verici davranışlara neden olmaktadır.
Ancak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun var olduğunun söylenmesi için bazı kriterlerin belirli bir süre boyunca gözlemleniyor olması gereklidir.
Eğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğa gerekli el uzatılmazsaileri dönemlerde madde kullanımı veya başka psikiyatrik bozuklukların gelişme riski artmaktadır.
Bu nedenle tedavi için uzman birinden destek almak da önemlidir.

Dikkat eksikliğinin temel belirtileri arasında aşırı hareketlilik, dikkat süresi ve dikkat çelinmesinde sorunlar, düşünmeden-dürtüsel hareket etme davranışlarıdır. 
Dikkat eksikliği her çocukta farklı oranlarda görülebilir.
* Ayrıntılara özen göstermez ya da gözden kaçırır, etkinliklerde dikkate dayalı hatalar yapar.  * Ders dinlerken ya da biri konuşurken dikkatini sürdürmekte güçlük çeker.  * Doğrudan kendisine doğru konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünür.  Aklı başka yerde! ya da Hayallere dalıyor… olarak tanımlarlar* Kendisine veriler yönergeleri izleyemez veya verilen görevleri tamamlayamaz.  * Çalışma düzeni oluşturmakta güçlük çeker.  * Eşyalarına sahip çıkmakta güçlük çeker.  * Akademik görevlerle uğraşmak istemez; ödev gibi…  * Ödev süresince sık sık ayağa kalkar, söylenir, başka şeylerle ilgilenmek ister.  * Söylenen şeyleri unutur.  * Evde diğer odadan bir şey getirmesi istendiğinde “Tamam.” der ve diğer odaya gider, ama dönüp “Ne istemiştin?” diye sorar. Anne/baba da genellikle “Sen beni dinlemiyor musun?!” diye söylenir.

* Çocuk oturduğu yerde duramaz, elleri veya ayakları sabit durmaz.  * Ders süresince ayağa kalkmak için bahaneler üretir.* Uygunsuz ortamlarda koşturur veya yüksek yerlere tırmanır.* Sessiz bir biçimde oynamakta güçlük çeker.* Genellikle aşırı konuşur.* Sırasını beklemekte zorluk çeker.  * Genellikle başkalarının sözünü keser.  

Bu tür davranış bozukluğu olan çocuklara sabırlı ve doğru yöntemlerle yaklaşmak gerekir. Bir başka deyişle çocukları ‘yaramaz’ ya da ‘terbiyesiz’ olarak etiketlemek, okulda ve evde ceza vermek ve sürekli azarlamak problemi daha da içinden çıkılmaz hale getirebilir. 
* Ev ve okul dışında düzenli ve yoğun fiziksel aktivite bu problemin başlıca tedavi yöntemlerindendir.
* Hem eğlenceli hem de öğretici aktiviteler ile dışarıda ve içeride çocuğun enerjisini sağlıklı bir yol ile boşaltabileceği alanların oluşturulması gerekmektedir. “Soğuk, üşür.” deyip, çocukları kışın evlere kapatmak asla doğru değildir.
* Zamanı nasıl yönetecekleri adına onlara hedefleri barındıran çalışma programları yapılmalıdır.
* Öğretmen desteğiyle soruların parça parça okunması, önemli yerlerin işaretlenmesi gibi çalışma ve sınav sırasında odaklanması gereken alanlara dair taktikler vermek bu özellikteki çocuklara yardımcı olacaktır.
* Ders çalışırken önemli yerlerin işaretlenmesi, soruların parça parça okunması, alışma ve sınav sırasında odaklanmasına dair taktikler vermek de çok önemlidir.
* Enerjisi yüksek çocukların bu enerjilerini boşaltacakları alanların oluşturulması elzemdir. Çocuğunuzla çocuk olun ona sürekli sorular sorun dikkatini odaklayın.

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