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CNN Türk'ün eski ismi Buket Güler'in yeni adresi belli oldu
CNN Türk ekranında uzun dönem spikerlik yapan Buket Güler, OLAY TV'ye geçmişti. Burada kısa süren maceranın ardından deneylim isim Haber Global ile anlaştı.
GÜNDEM 09.02.2021, 09:21
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Deneyimli spiker Buket Güler, Haber Global'e transfer oldu. Güler'in günün sıcak haberleri izleyiciye aktaracağı ifade edildi.Buket Güler, geçtiğimiz yıl CNN Türk'ten ayrılarak Olay TV'ye geçmişti. Geçtiğimiz aylardan OLAY TV'nin kapanmasının ardından buradaki macerası kısa süren isim şimdi Haber Global ekranlarında çalışacak.
Buket Güler, Haber Global'e katılmasıyla ilişkin, "Haber Global seyircisiyle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Türkiye'nin sıcak gündemi hızla akarken, günün en hareketli saatlerinde olan bitene birlikte bakıp anlamaya çalışacağız. Dilerim, Haber Global ailesiyle birlikte güzel yayınlara imza atarız." dedi.Buket Güler kimdir?
Buket Güler, Haber Global'e katılmasıyla ilişkin, "Haber Global seyircisiyle buluşmayı heyecanla bekliyorum. Türkiye'nin sıcak gündemi hızla akarken, günün en hareketli saatlerinde olan bitene birlikte bakıp anlamaya çalışacağız. Dilerim, Haber Global ailesiyle birlikte güzel yayınlara imza atarız." dedi.Buket Güler kimdir?
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