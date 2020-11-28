CNN Türk'te tweet hatası! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı

CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programına tweet hatası damgasını vurdu.

Odatv'de yer alan habere göre, Canlı yayın sırasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi. Üstelik bu hata yayın sırasında kimsenin dikkatini çekmedi.



Sosyal medya paylaşımları canlı yayında okunan ve durumu fark eden Avukat Cemil Çiçek "Bu hafta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi... :)" tweetiyle durumu takipçilerine açıkladı.





