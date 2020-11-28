CNN Türk'te şaşkına çeviren olay: Cemil Çiçek'ler karıştı, kimse fark etmedi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de duyanları şaşkına çevirecek bir olay yaşandı. Canlı yayında TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri okundu.

Olayı fark eden Avukat Cemil Çiçek, sosyal medya hesabından, "Bu hafta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım twitler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de farketmemiş. Resmen komedi... :)" ifadeleriyle durumu takipçileriyle paylaştı.Avukat Çiçek'in paylaşımı sonrası alay konusu olan bu durum, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Avukat Cemil Çiçek'in, TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak paylaşılan tweeti şöyle:





