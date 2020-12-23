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CNN Türk'te kuraklık tepkisi! Program moderatörünü azarladı
Türkiye'de son aylarda meydana gelen kuraklığın masaya yatırıldığı CNN Türk'te, canlı yayın konuğu program sunucusuna ilginç bir tepki gösterdi.
GÜNDEM 23.12.2020, 04:08
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Türkiye ve dünya genelinde yaşanan kuraklık üzerine değerlendirmelerde bulunmak üzere CNN Türk TV'de Mercek Altında programına görüntülü bağlanan Prof. Dr. Levent Kurnaz program sunucusuna tepki gösterdi.
Yaşanan kuraklığa ilişkin "nerede hata yaptık, ne yapmalıyız, çok mu geç kaldık?" sorusunu soran program sunucusu Tunç Arslanalp'a, Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Senelerdir söylüyoruz size, kömür santrali reklamı yapmayın CNN Türk'te diye. Dinlemediniz" şeklinde tepki gösterdi.
Yaşanan kuraklığa ilişkin "nerede hata yaptık, ne yapmalıyız, çok mu geç kaldık?" sorusunu soran program sunucusu Tunç Arslanalp'a, Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Senelerdir söylüyoruz size, kömür santrali reklamı yapmayın CNN Türk'te diye. Dinlemediniz" şeklinde tepki gösterdi.
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