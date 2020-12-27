CNN Türk'te gerginlik! Metin Özkan ile Hakan Bayrakçı tartıştı
CNN Türk'te gergin anlar yaşandı. Gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenen Hakan Bayrakçı yayını terk etti. Bayrakçı daha sonra video konferans yöntemi ile yayına bağlandı.
GÜNDEM 27.12.2020, 11:46
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CNN Türk'te Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası programında gerginlik yaşandı. Programın konukları AK Partili Mehmet Metiner, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Av. Ruşen Gültekin, Gazeteci Metin Özkan, ve SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, programda AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'serbest bırakılsın' kararını değerlendiriyordu.
Programa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, telefon bağlantısı ile katılarak AİHM'in Demirtaş kararını yorumladı.
Ağıralioğlu'na soru sormak isteyen gazeteci Metin Özkan, programın sunucusu Semiha Şahin'e Hakan Bayrakçı ile ilgili, "Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Ben soru sormak istiyorum. Hakan Bey'i susturun bir Hakan Bey'i" diye seslendi.
Hakan Bayrakçı da gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenerek, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metincim. İstersen bırakıp gideyim" dedikten sonra kulaklığını çıkarıp CNN Türk canlı yayınını terk etti.
Bayrakçı, programa video konferans yöntemi ile tekrar bağlanarak yayına geri döndü. Öte yandan Mehmet Metiner de "Susturun lafı şık olmadı" diyerek Metin Özkan'a tepki gösterdi
Programa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, telefon bağlantısı ile katılarak AİHM'in Demirtaş kararını yorumladı.
Ağıralioğlu'na soru sormak isteyen gazeteci Metin Özkan, programın sunucusu Semiha Şahin'e Hakan Bayrakçı ile ilgili, "Bir moderatör olarak müdahale eder misiniz? Ben soru sormak istiyorum. Hakan Bey'i susturun bir Hakan Bey'i" diye seslendi.
Hakan Bayrakçı da gazeteci Metin Özkan'ın sözlerine sinirlenerek, "Hakan Bayrakçı 50 dakikadır konuşmuyor Metincim. İstersen bırakıp gideyim" dedikten sonra kulaklığını çıkarıp CNN Türk canlı yayınını terk etti.
Bayrakçı, programa video konferans yöntemi ile tekrar bağlanarak yayına geri döndü. Öte yandan Mehmet Metiner de "Susturun lafı şık olmadı" diyerek Metin Özkan'a tepki gösterdi
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