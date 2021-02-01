Clubhouse nedir? Clubhouse android telefonlarda var mı?

Clubhouse nedir? Sorusu sosyal medyanın gündeminde. Bir sosyal medya uygulaması olan Clubhouse alışık olduğumuz diğer uygulamalardan biraz farklı. Clubhouse uygulaması davetiye ile girilen bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Yani en önemli özelliği ise davet gönderilmeden kullanamıyorsunuz. Peki, Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? Clubhouse android telefonlarda var mı? Clubhouse davet kodu nasıl alınır? Clubhouse'a nasıl girilir? Clubhouse'a nasıl üye olunur? Clubhouse ne işe yarıyor? Clubhouse nasıl indirilir? Ayrıntılar haberimizde...

Clubhouse'ta yazılı mesaj, yorum, beğeni ya da fotoğraf paylaşımı, görüntülü konuşma yapılmıyor.Alışılagelmiş bir ana sayfa akışının olmadığı uygulamada, sesli sohbet odaları üzerinden etkileşim sağlanıyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor.

Uygulamada birçok oda bulunuyor. Clubhouse'a üye olduğunuzda birçok sosyal medya uygulamasında olduğu gibi kendi ilgi alanlarınızı işaretliyorsunuz.

Bu odalarda ise iletişim sadece ses yoluyla, konuşarak gerçekleşiyor. Odada konuşulanları sadece dinleyebilir, ya da moderatörden izin alarak sohbete dahil olabilirsiniz.

Clubhouse uygulamasına üye olmak için halihazırda uygulamayı kullanan bir arkadaşınızın size davet kodu göndermesi gerekiyor. Davet kodu olmadan üye olamıyorsunuz. Clubhouse davet kodu birçok forum ve internet sitesinde insanlar birbirlerini ekletmeye çalışıyor.

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

Davet sistemi ile çalışan Clubhouse, sınırlı kullanıcıya hitap eden ve halen geliştirilmesi devam eden bir mobil uygulama ve şu sıralar oldukça popüler. Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için geliştiriciler Android versiyonu üzerinde halen çalışıyor, ancak Play Store’da henüz resmi uygulama bulunmuyor.

