Çıtır çıtır künefe nasıl yapılır? Künefe peynirinin tarifi...

Tel kadayıfın arasına konulan özel tuzsuz peyniriyle tereyağıyla kızartılan ve üzerine dökülen şerbetiyle eşsiz bir tada dönüşen künefe Türk insanı için doyumsuz lezzetlerden biridir.

Hatay yöresinin en çok bilinen tatlılarından biri olan künefeyi yapabilmek ise oldukça keyifli.



Ev yapımı bir künefe için gerekli malzemeler şunlardır...

* 500 g tel kadayıf* 250 g tereyağı* Dil peyniri veya mozarella peyniri

Küneyi yapmaya başlarken ilk olarak künefenin şerbeti hazırlanır.

Şerbet yapımı için öncelikle su ve şeker bir tencereye alınarak ara ara karıştırılır ve kaynamaya bırakılır.

Şerbet kaynamaya başlayınca şekerin kesilmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu eklenip 10-15 dakika kadar daha kaynatın.

Daha sonra şerbetini soğumaya bırakın.

Künefe için bir kaba tereyağı koyun ve kısık ateşte erimeye bırakın.

Tereyağ eridikten sonra bir kenara koyup bekletin.

Donan tereyağın suyunu asla kullanmayın.

Donmuş tereyağına 1 çay kaşığı pekmezi ekleyin muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın

Künefe tepsisi ya da alüminyum veya teflon tavanın altı bu pekmezli yağ karışımı ile yağlayın.

Tel kadayıfları iyice parçalayın ve tereyağını eritip kadayıfa iyice yedirin.

Ayırdığınız kadayıfların bir kısmını tepsinin dibine aralarda boşluk kalmayacak şekilde serin.

Rendelenmiş peynirleri kadayıfın üzerine yayın.

Diğer kadayıf ları da peynirin üzerinde boşluk kalmayacak şekilde kapatın.

Kenarları düzeltin başka bir tepsi altıyla veya eliniz ile boşluk kalmayacak şekilde üzerine bastırın.

En kısık ateşte ocağın üzerinde tepsi çevrilerek pişirin.

Altının tamamen kızardığından emin olduktan sonra tepsiyi bir tabağın veya tepsinin üzerine ters çevirin.

Diğer tarafının pişmesi için ikinci tepsinin içini de yağlayın.

Kızaran kısım üstte kalacak şekilde künefeyi tepsiye yerleştirip altını kızartın

Yaptığınız şerbeti kenarından başlayarak dikkatlice dökün.

Antep fıstığı veya süt kaymağı ile servis edin.



Hakiki künefe peyniri keçi sütüyle hazırlanır ancak peyniri inek sütü ya da keçi sütüyle hazırlamak tamamen damak tadına kalmıştır.

Künefe peyniri için kullanılacak süt 35 derece sıcaklıkta ısıtılır.

Isınan süte peynir mayası eklenir ve sütün kıvam alması sağlanır.

Bu kıvama sütün peltesi adı verilir.

Süt 2 saat içinde jölemsi bir kıvam alacaktır.

Dinlendirilen peynir kaynar suyun içinde erimeye başlarsa bu peynir olmuş anlamına gelir.

İlave olarak tuz ya da yağ eklenmez.

Afiyet olsun...

