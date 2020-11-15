Çırağını darp etmişti; serbest bırakıldı
Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki bir çocuğun, aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki kişi tarafından darp edildiği iddia edildi.
GÜNDEM 15.11.2020, 19:55
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Görüntülerin ortaya çıkması üzerine polis, çocuğu darp eden ile olayı görüntüleyen kişi olmak üzere 2 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Kağıthane’de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.’nin aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği iddia edildi.
Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.
Çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.’nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.
Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü’nden çıkarılan Enes Y.’yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. İle o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Kağıthane’de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.’nin aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği iddia edildi.
Çocuğun daha önce de defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığını öne sürülürken her seferinde şaka yaptığını söyleyen kişi son dayağını cep telefonu ile kayda aldırdı.
Çeken çocuk o görüntüyü bir arkadaşına gönderdi. Görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.’nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.
Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü’nden çıkarılan Enes Y.’yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. İle o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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