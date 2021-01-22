Çinko eksikliği nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir?

Çinko, vücudumuz için birçok yönden önemli olan bir mineraldir.

Vücut fonksiyonlarının yürütülmesi, yapım ve onarım faaliyetlerinin devam etmesi, metabolik reaksiyonların gerçekleşmesi, hormonal dengenin korunması ve daha pek çok görevin yerine getirilmesi için bu minerallere gereksinim vardır.

İşte bu minerallerin besinlerle birlikte vücuda yeteri kadar alınması gerekir.

Çinko da hayati öneme sahip minarellrden bir tanesidir.

Yaygın olarak kırmızı ve beyaz et, deniz ürünleri, tahıllar gibi besinlerde bulunur.

Çinko hücre fonksiyonlarını destekler, 100'den fazla enzimin yanında kofaktör olarak görev yapar ve vücuttaki kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesinde rol oynar.

Bunun yanı sıra çinko

Bağışıklık sisteminin çalışma düzenini korurKoku ve tat alma duyularının sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar.Saç ve tırnak sağlığının korunmasında önemli yer teşkil eder., Yara iyileşmelerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine neden olur.Cinsel fonksiyonların yerine getirilmesi önemlidir.Büyüme ve gelişme üzerinde hayati rol oynar.

Ayrıca bebek ve çocuklarda, ayrıca hamile kadınlarda gereksinim düzeyi artan bir besin ögesidir.

Yetişkin bireylerde günlük çinko gereksinimi yaklaşık olarak 15 mg'dır. Çinko eksikliği görülen bireylerde tüm bu işlevlerde aksamalar meydana geleceğinden çeşitli olumsuzluklar ortaya çıkar.

Çinko, vücutta depolanamayan ve sürekli olarak besinlerle vücuda alınması gereken bir mineraldir. Bu nedenle gereksinim miktarı çok yüksek olmamasına karşın eksikliği yaygın olarak görülmektedir.

Çinko eksikliği, sağlıksız veya dengesiz beslenme sonucunda vücuda yeterli miktarda çinko alınamamasına bağlı olabileceği gibi akut veya kronik herhangi bir hastalığın sonucunda da gelişebilir. Bu durumda vücudun gerçekleştirmek için çinkoya ihtiyaç duyduğu işlemlerde aksaklıklar oluşur ve çeşitli belirtiler ortaya çıkar.

Mineral eksikliği erken dönemde kişiyi rahatsız edecek belirgin herhangi bir bulguya neden olmayabilir. Fakat eksikliğin uzun süre devam etmesi halinde çinko eksikliği belirtileri ortaya çıkar.

Yaygın çinko eksikliği belirtileri arasında şunlar yer alır:

· Nedeni açıklanamayan kilo kaybı,· Yara iyileşmesinin gecikmesi ve ciltte oluşan açık yaralar,· İştahsızlık,· Halsizlik ve uyku hali,· Tat ve koku alma duyularının azalması,· İshal,· Büyüme ve gelişmede gerilikler, yavaş büyüme,· Bağışıklık sisteminin zayıflaması,· Cinsel olgunlaşmada gecikme,· Saç dökülmesi, görülür.

Bunların yanı sıra hamile kadınlarda artan çinko gereksiniminin karşılanamaması halinde de çeşitli olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Bunlardan en önemlileri bebeğin büyüme ve gelişimindeki geriliklerdir.

Ek olarak cinsel fonksiyonlar üzerinde de etkili olan çinkonun eksikliği halinde gebelik planı yapan çiftlerde sağlıklı bir gebe kalma zorlaşabilir, erkeklerde iktidarsızlık ve kadınlarda yumurtlama bozuklukları görülebilir.

Çinko eksikliğinin en önemli nedeni, diyetle yetersiz çinko alımıdır. Çinko içeriği yüksek olan doğal besin türlerinin yeterli miktarda tüketilmemesi, düşük kalorili diyetlerin uzun süre uygulanması, tek yönlü beslenme programlarının uygulanması gibi pek çok nedene bağlı olarak çinko gereksiniminin karşılanması aksayabilir. Bu durum uzun süreli olarak devam ettiğinde mineral eksikliğinin şiddeti artabilir, belirtiler şiddetlenebilir. Sindirim ve emilime ilişkin sorunlar nedeniyle besinlerle birlikte alınan çinko mineralinin emilim düzeyi düşebilir, vücuttan çinko kaybı gerçekleşebilir.

Aynı şekilde bazı kronik hastalıklar da çinko emiliminde aksamalara veya vücuttan çinko kaybına yol açabilir. Beslenmeye ilişkin nedenlerin haricinde altta yatan bir çinko eksikliğinde rol oynayabilecek bazı nedenler şunlardır:

· Alkol bağımlılığı,· Çölyak hastalığı,· Kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları,· Kronik ishal,· Kanser,· Crohn ve ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıkları,· Orak hücre anemisi,· Diyabet (şeker) hastalığı,· Pankreas hastalıkları.

· Çinko eksikliğinin tedavisinde, çinkodan zengin besin takviyeleri hemen tüm hastalarda tercih edilen tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. · Bunun yanı sıra çinko eksikliğine yol açan nedenlerin araştırılması, tedavi başarısı açısından çok büyük bir öneme sahiptir. · Çinko eksikliğinin en yaygın nedeni beslenmeye ilişkin sorunlardır. Fakat bazı hastalarda sindirim sistemine ilişkin hastalıklar, emilim bozuklukları, çeşitli kronik hastalıklar, gebelik ve emzirme nedeniyle artmış çinko gereksinimi gibi nedenlere bağlı olarak mineral eksikliği gelişebilir.· Eksikliğe neden olan faktörler değerlendirildikten sonra medikal tedavi, tıbbi beslenme tedavisi ve eşlik eden hastalıklara yönelik ek tedaviler başlatılır. · Çinko mineralinin en iyi kaynakları arasında - tam tahıllar, - kırmızı ve beyaz et, - yumurta, - deniz ürünleri, - karaciğer- zenginleştirilmiş tahıllar yer alır.

