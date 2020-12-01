Çin'in uzaya fırlattığı

Çin haber ajansı China News Service (CNS), Chang'e 5 uzay aracının başarıyla "Ay'ın önceden belirlenmiş iniş alanına indiğini" duyurdu.



Asıl görevi, Ay'ın yüzeyinde 2 kilogram ağırlığında örneği kazarak Dünya'ya getirmek olan Chang'e 5'in bu görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda Çin'in uzay programında önemli bir adım olacağı belirtiliyor.



2019'da Chang'e 4 robotik aracını Ay'ın karanlık tarafına indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

