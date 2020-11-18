Çin'in Türkiye'de denediği koronavirüs aşısına onay çıktı

Sinovac şirketinden yapılan açıklamaya göre,Türkiye'de de yürütülen ve yaklaşık 700 kişiyle yapılan denemelerde aşı, hızlı bir bağışıklığa yol açarak başarlı sonuçlar aldı.

ABD, Almanya ve Rusya'da geliştirilen üç aşının, binlerce kişiyle yürütülen son faz denemelerinde, virüse karşı en az yüzde 90 oranında koruma sağlanmıştı.

Çin'de şimdiye kadar dahil dört aşı üçüncü faza ulaşırken CoronaVac birinci ve ikinci fazları kapsıyor. Raporda aşının Nisan ve Mayıs'ta yapılan denemelerde hızlı bir bağışıklık tepkisine neden olduğu bildirilmesine karşın başarı oranı bilinmiyor.

Konuyla ilgili uzmanlar, birinci fazdaki 144 ve ikinci fazdaki 600 gönüllünün sonuçlarına göre, aşının acil kullanıma uygun olduğunu söyledi. Ancak üçüncü fazla ilgili sonuçlar henüz yayımlanmadı.

Çin'de geliştirilen dört aşı, Çin'le birlikle Brezilya, Endonezya, Pakistan ve Suudi Arabistan'da da denenmesini yanı sıra Kasımdan itibaren toplam 60 bin gönüllüye aşı yapıldığı açıklandı.

CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri sırasında bir gönüllünün ölmesi üzerine aşı denemeleri kısa bir süreliğine askıya alınmıştı. Fakat bu kişinin ölümünün aşıyla bağlantılı olmadığının anlaşılması üzerine aşı denemelerine yeniden başlanmıştı.

Çin'de geliştirilen aşılardan en az üçü, acil olarak kullanılıyor. Bu aşılardan birine Çin ordusunda kullanılabilmesi için Haziran'da onay verilmişti.

