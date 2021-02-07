Çin’in keşif aracından ilk Mars fotoğrafı
Çin'in keşif aracı Tianwen-1, göreve başlamasından bu yana Mars'ın çektiği ilk fotoğraflarını Çin Ulusal Uzay İdaresi'ne gönderdi.
GÜNDEM 07.02.2021, 00:57
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Çin Ulusal Uzay İdaresi, dün Mars keşif aracı Tianwen-1'in çektiği ilk Mars fotoğrafını yayımladı. Görüntünün Mars’a 2.2 milyon kilometre mesafeden çekildiği bilgisi verildi. Yörüngede yaklaşık 197 gün seyahat eden ve yaklaşık 465 milyon kilometre mesafe kat eden keşif aracı şu anda Dünya’dan 184 milyon kilometre, Mars’tan ise 1.1 milyon kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, keşif aracının tüm sistemlerinin iyi çalışır durumda olduğunu açıkladı. Çin, Mars keşif aracını 23 Temmuz 2020’de fırlatmıştı. Araç, tek görevde yörüngeyi, inişi ve keşif gezisini tamamlamak için tasarlandı. Keşif aracı ilk yörünge düzeltme işlemini 2 Ağustos’ta, ikincisini 20 Eylül’de ve üçüncüsünü 28 Ekim’de tamamlamıştı.
Çin Ulusal Uzay İdaresi, keşif aracının tüm sistemlerinin iyi çalışır durumda olduğunu açıkladı. Çin, Mars keşif aracını 23 Temmuz 2020’de fırlatmıştı. Araç, tek görevde yörüngeyi, inişi ve keşif gezisini tamamlamak için tasarlandı. Keşif aracı ilk yörünge düzeltme işlemini 2 Ağustos’ta, ikincisini 20 Eylül’de ve üçüncüsünü 28 Ekim’de tamamlamıştı.
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