Çin'e uğurlandığı söylenen ilk ihracat treni Maltepe'den geri dönmüş

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Merkez Yürütme Kurulu 4 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı bir törenle İstanbul'dan Çin'e uğurlanan ilk blok ihracat treninin, Maltepe İstasyonu'nda üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri getirildiğini açıkladı.

BTS'nin internet sitesinden "Çin’e Giderken Kaybolan ilk İhracat Treni…" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, 'Çin'e tren gönderiyoruz' diye tören yaptırılmış, tren Marmaray'dan geçirilmiş, Maltepe istasyonunda tren üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Garı'na getirilmiştir." denildi.

Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni dün, Marmaray Kazlıçeşme istasyonunda yapılan törenle Çin'e uğurlanmıştı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İlk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin'e beyaz eşya taşıması yapacağız. Trenimiz, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 12 günde yükünü Çin'e ulaştıracak" demişti. Ancak trenin Maltepe istasyonunda durdurulduğu, üzerindeki pankartlar söküldükten sonra Halkalı Garı'na geri döndüğü ortaya çıktı.

Konuyla ilgili gelişmeyi BTS yaptığı kamuoyu açıklamasıyla duyurdu. BTS internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Toplamda 42 konteyner içinde beyaz eşya taşıyan ilk ihracat trenini 04.12. 2020 tarihinde saat 14.00 da Kazlıçeşme istasyonundan Çin’in Xi’an şehrine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlandığı gibi (Hareket Memuru Diski ile) basında ve sosyal medyada haber olmuştur.

TCDD Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi “Marmaray Trafik Talimatı” 2/2020 de revize edilmeden önce yük trenlerinin Marmaray Tüp Tünelinden sadece Marmaray tren işletmeciliğinin sonlandığı saatte, yani gece geçişine izin veriyordu. Bu sebepledir ki; 07.11.2019 tarihinde Çin’den gelen ilk tren Marmaray tüpünde bakım kuşağının ardından saat 04.24’te, ikinci tren ise saat 05.00’da Marmaray Ayrılıkçeşmesi durağından geçerek yolculuğuna devam ettirilmiştir.

“Marmaray Trafik Talimatı”nın Yük Tren Geçişi ile ilgili genel kuralların belirlendiği 11.maddesindeki değişen bu hüküm gereği, Çin’in Xi’an şehrine gidecek olan 15274 nolu özel yük treninin, gündüz Marmaray Yolcu taşımacılığının yapıldığı saatte gönderilmesi üzerine oluşan tren tehirleri (rötarları) “Marmaray Trafik Talimatı”nda yapılan değişikliğin yerinde olmadığını göstermiştir.

Çin’in Xi’an şehrine gidecek 15274 özel yük treninin Marmaray tüp tünelinden geçirilmesi esnasında 9 adet Marmaray treninin seferi iptal edilmiş, 10 adet Marmaray treninin sefer bölgesi kısaltılmış, 9 adet Marmaray treni de toplam 92 dakika tehir(rötar) etmiştir.

56 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala, insanların bir an önce evlerine yetişme telaşını yaşadığı anlarda; TCDD ve TCDD Taşımacılık Aş Yönetiminin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanının övgüsüne mazhar olma, koltuğu sağlamlaştırma ve şov yapma hesabının, İstanbul gibi büyük bir metropolde yarattığı trafik aksaması ve tehirler, pandemi döneminde yolcu birikmesine, sosyal mesafenin ortadan kalmasına, hastalığın yayılma oranının artmasına ve yolcu memnuniyetsizliğine yol açmıştır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yanıltıldı mı?

Yaşanan bu sıkıntılara rağmen öğreniyoruz ki; Çin’e yollanan bir ihracat treni aslında yok ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bir şov uğruna yanıltılması var.

İşin Aslı Nedir?

Çerkezköy’deki BSH firmasının vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan Çerkezköy’deki BSH firmasının vagonlarına buzdolabı yüklü konteynerler yüklenerek oluşturulan tren Kazlıçeşme istasyonuna getirilmiş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, “Çin’e tren gönderiyoruz” diye tören yaptırılmış, tren Marmaray’dan geçirilmiş, Maltepe istasyonunda tren üstüne asılı pankartlar sökülmüş ve tren, geri Halkalı Gar’a getirilmiştir.

Sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz ki, tüm bu yaşananlar; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıltılmasının yanında, Dışişleri Bakanlığı’nın da bu yanıltıcı haberi paylaşması nedeni ile uluslararası kamuoyu nezdinde ülkemizi zor durumda bırakmıştır.

Ülkemizin itibarını sarsan, “yapılmayan bir taşıma” nedeni ile kurumu zarara uğratan, yolcu taşımacılığında aksamaya neden olan, pandemi koşullarında halkın sağlığını tehlikeye atan TCDD ve TCDD Taşımacılık Aş Yöneticileri hakkında gerekli değerlendirme yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. 05.12.2020

BTS Merkez Yürütme Kurulu"

