Çin’e ikinci ihracat treni de yola çıktı

Toplam uzunluğu 770 metre olan ihracat treni, dün sabaha karşı Marmaray’dan geçti ve İzmit’e (Köseköy) ulaştı. Tren, burada gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoluna devam etti. Türkiye’den Çin’e hareket eden ilk ihracat treni, 4 Aralık’ta İstanbul’dan uğurlanmış, toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık’ın sabah saatlerinde Çin’in Xi’an şehrine ulaşmıştı. Türkiye içinde İstanbul (Marmaray)-İzmit (Köseköy)-Eskişehir- Ankara-Kırıkkale-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyecek trenin, Ahılkelek İstasyonu’ndan yurt dışına çıkış yapacağı bildirildi. Yurt dışı parkurunda ise sırasıyla Gürcistan- Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan’dan geçecek trenin yolculuğu Çin’in Xi’an şehrinde son bulacak.

