Çin'e giden ihracat treni geri döndü mü? TCDD açıkladı
Çin'e giden ihracat treninin Halkalı'ya geri döndüğü iddia edilmişti. TCDD, bu iddiayı doğrularken trenin Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edeceğini belirtti.
GÜNDEM 06.12.2020, 08:38
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan treninin dün Halkalı'ya geri döndüğü iddia edilmişti. TCCD, Çin'e giden ihracat treninin bu gece Halkalı'dan Köseköy'e geçerek Çin yolculuğuna devam edeceği bildirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trenimiz, törenimizin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğramıştır. Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Çin'e Giden İhracat Trenimiz Hakkında Basın Açıklaması pic.twitter.com/WHuSTqafMI
— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) December 5, 2020
Çin'e Giden İhracat Trenimiz Hakkında Basın Açıklaması pic.twitter.com/WHuSTqafMI — TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) December 5, 2020
TCDD Taşımacılık AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Trenimiz, törenimizin ardından Çin'e doğru yola çıkmadan önce, gümrükleme işlemleri ve Çin'den gelen ilave talepler için Halkalı İstasyonu'na uğramıştır. Bu gece Halkalı'dan Köseköy'e gelerek Çin yolculuğuna devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
Çin'e Giden İhracat Trenimiz Hakkında Basın Açıklaması pic.twitter.com/WHuSTqafMI
— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) December 5, 2020
Çin'e Giden İhracat Trenimiz Hakkında Basın Açıklaması pic.twitter.com/WHuSTqafMI — TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) December 5, 2020
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