Çin'den gelen aşılarla ilgili çarpıcı iddia!

Aşıların enjektöre dolumu sonrasında ayrıca 14 günlük test süresine ihtiyaç olacağını dile getiren CHP’li Emir, Sağlık Bakanlığından açıklama istedi.

Emir açıklamasında, “Gelen 6.5 milyon doz aşının 5 milyon dozunun bulk şeklinde olduğu ve enjektöre dolumu sonrasında ayrıca14 günlük test süresine ihtiyaç olacağı söyleniyor. Her gün yüzlerce insanımız ölürken zaman çok değerli. Bakanlığı bu konuda açıklama yapmaya ve şeffaf olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

