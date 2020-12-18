Çin'den Beşiktaş transferi için Talisca açıklaması!
Anderson Talisca için Çin'den çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.
GÜNDEM 18.12.2020, 21:12
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Beşiktaş ile anılan ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Anderson Talisca için Çin'den çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.
Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var.
Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli. Çin'den Weibo gazetesinde Brezilyalı futbolcu hakkında ''Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere'' yorumu yapıldı.
Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın yüksek ihtimal olabileceği kaydedildi.
Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen ve son günlerde ismi Beşiktaş ile tekrar anılmaya başlanan Anderson Talisca için Çin'den açıklama var.
Çin basınının haberine göre Talisca'nın Guangzhou Evergrande'den ayrılma ihtimali ilk kez bu kadar kuvvetli. Çin'den Weibo gazetesinde Brezilyalı futbolcu hakkında ''Talisca için ayrılık iddiaları gerçeğe dönüşmek üzere'' yorumu yapıldı.
Talisca'nın tavırları ve performans düşüklüğü nedeniyle teknik direktör Fabio Cannavaro tarafından da üstünün çizildiği ve son yabancı sınırlama kararlarının ardından ayrılığın yüksek ihtimal olabileceği kaydedildi.
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