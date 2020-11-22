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Çin'de önce koronavirüs, şimdi de SARS alarmı!

Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi iddiasının ardından karantinaya alınmak isteyen binlerce kişi kaçmak istedi.

GÜNDEM 22.11.2020, 22:02
Çin'de önce koronavirüs, şimdi de SARS alarmı!
Geçtiğimiz yıl  Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanmaya devam ediyor.
1 yıl önce çıkan koronavirüs salgınına tam anlamıyla bir çözüm bulunamamışken, Çin'den gelen yeni görüntüler izleyenlerde endişelendirdi.

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.
Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti.

Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.
Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havalaanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.
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