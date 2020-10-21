Çin'de koronavirüs aşısı için önemli gelişme!

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nda görevli Cıng Congvey, acil kullanım aşılarında herhangi bir yan etki görünmediğini açıkladı.

Global Times gazetesine açıklama yapan Congvey "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı" dedi.

Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu belirten Cıng, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

Ayrıca aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" vurgulayan Cıng, koronavirüs aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen koronavirüs salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

