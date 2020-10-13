Son Dakika
Çin'de garip uygulama! Kilolu öğrencilere düşük not verilecek
Çin'in Changzhi kentinde kilolu öğrencilere düşük not verilecek olması tepkiyle karşılandı.
GÜNDEM 13.10.2020, 00:28
2
Çin’in Şansi eyaletindeki Changzhi kentinde normal görme veya kilo gereksinimini karşılamayan öğrencilere, lise giriş sınavları sırasında düşük not verileceği bildirildi.
Kentte alınacak karar tepkiyle karşılanırken yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti.
Çin’de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor. Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği belirtiliyor. Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.
Kentte alınacak karar tepkiyle karşılanırken yüz binlerce sosyal medya kullanıcısının yeni politikayı 'haksız' ve 'anlamsız' olarak eleştirmesiyle tepki çekti.
Çin’de 18 yaşın altındaki nüfusunun yarısından fazlası şu anda miyop olduğu ifade ediliyor. Bundan da en çok lise öğrencilerinin etkilendiği belirtiliyor. Yeni politikaya göre, öğrenciler görme ve ağırlık testleri de dahil olmak üzere 'fiziksel uygunluk' seviyeleri açısından değerlendirilecek ve not verilecek. Öğrencilerin lise giriş sınavının bir parçası olan değerlendirmeler, toplam notlarının yüzde altısını oluşturacak.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü