Çin'de evcil hayvan skandalı! 4 bin hayvan ölü bulundu

Koli kutularına hapsedildiler. İnternet üzerinden kendilerini satın alanlara gönderilmek üzere kargoya verildiler. Ancak kargoların toplandığı lojistik merkezinde ölüme terk edildiler.

Görüntüler Çin’in Henan eyaletinde kayda alındı. Amatör kameraya yansıyan görüntüler skandalı ortaya çıkardı.

Aralarında kedi, köpek ve tavşanların yer aldığı 4 bin evcil hayvan ölü bulundu.

Hayvanların bir hafta yem ve su verilmeden bekletildiği tespit edildi. Hayatta kalmayı başaran bin hayvanın ise oldukça bitkin düştüğü görüldü.

Hayvanları merkeze getiren kamyonun kaçak olarak yükünü boşalttığı öne sürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüler internetten yapılan canlı hayvan satışlarını da tartışmaya açtı.

İnternetten evcil hayvan satışına izin veriliyor ancak hayvanların sahiplerine kargolanma süreci için düzenleme bulunmuyor.

Hayvan hakları dernekleri düzenleme yapılmasını talep ediyor.

