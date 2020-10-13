Çin yayınladı! Tayvan’a tatbikatlı gözdağı .
Çin düzenlediği ve gerçeği aratmayan bir tatbikatla 'bir adayı ele geçirdiklerini' gösteren görüntüleri yayınlayarak Tayvan'a gözdağı verdi. Görüntüler CCTV aracılığıyla yayınlandı. .
GÜNDEM 13.10.2020, 06:23
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Çin ile Tayvan arasında casusluk geriliminin ardından tansiyon bir kez daha yükseldi.
Pekin yönetimi, devlet yayın kuruluşu CCTV aracılığıyla haftasonu bir ada üzerine yapılan saldırı anına ilişkin tatbikat görüntülerini yayınladı.
Yüzlerce Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) askerlerinin katıldığı dev tatbikatın zamanlamasının Çin'de casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınan Tayvanlı bir işadamını yakalanmasının ardından yapılması, Pekin'in Tayvan'a gözdağı vermesi olarak yorumlandı.
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Pekin yönetimi, devlet yayın kuruluşu CCTV aracılığıyla haftasonu bir ada üzerine yapılan saldırı anına ilişkin tatbikat görüntülerini yayınladı.
Yüzlerce Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) askerlerinin katıldığı dev tatbikatın zamanlamasının Çin'de casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınan Tayvanlı bir işadamını yakalanmasının ardından yapılması, Pekin'in Tayvan'a gözdağı vermesi olarak yorumlandı.
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