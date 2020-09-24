Çin yabancı ülke vatandaşlarına getirilen giriş yasağını kaldırdı
Çin, yeni tip koronavirüs nedeniyle, Çin'de vize ve oturum izni sahibi olan ancak yurt dışında bulunan yabancı ülke vatandaşlarına getirilen ülkeye giriş yasağını kaldırdığını duyurdu.
GÜNDEM 24.09.2020, 20:59
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Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Göçmenlik İdaresinden yapılan ortak açıklamada, iş, kişisel ilişki ve aile durumu nedeniyle Çin'de vize ve oturum iznine sahip kişilerin, 28 Eylül'den itibaren ülkeye dönebileceğini bildirdi.
Açıklamada, vize ve oturum izinlerinin süresi dolanların yeni başvuru yapabileceği, geri dönenlerin ülkeye varışta iki haftalık karantina süresine ve diğer epidemi kontrol düzenlemelerine uyması gerektiği belirtildi.
Çin yönetimi, Kovid-19 önlemleri kapsamında, 28 Mart'tan itibaren yurt dışında bulunan vize ve oturum izni sahibi yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Diplomatik personel, uçuş görevlileri, Çin'in acil ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik etkinlikleri yürütecek çalışanlar ile acil insani yardım personeli uygulamadan muaf tutulmuştu.
Dışişleri Bakanlığı 10 Ağustos'ta İngiltere'den Arnavutluk'a kadar 36 Avrupa ülkesinin, 27 Ağustos'ta ise Japonya'dan Doğu Timor'a kadar 13 Asya-Pasifik ülkesinin vatandaşlarına sınırlarını açtığını duyurmuştu.
Yeni düzenlemeyle tüm yabancı ülke vatandaşlarının Çin'e girişine imkan sağlanıyor.
Açıklamada, vize ve oturum izinlerinin süresi dolanların yeni başvuru yapabileceği, geri dönenlerin ülkeye varışta iki haftalık karantina süresine ve diğer epidemi kontrol düzenlemelerine uyması gerektiği belirtildi.
Çin yönetimi, Kovid-19 önlemleri kapsamında, 28 Mart'tan itibaren yurt dışında bulunan vize ve oturum izni sahibi yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. Diplomatik personel, uçuş görevlileri, Çin'in acil ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknolojik etkinlikleri yürütecek çalışanlar ile acil insani yardım personeli uygulamadan muaf tutulmuştu.
Dışişleri Bakanlığı 10 Ağustos'ta İngiltere'den Arnavutluk'a kadar 36 Avrupa ülkesinin, 27 Ağustos'ta ise Japonya'dan Doğu Timor'a kadar 13 Asya-Pasifik ülkesinin vatandaşlarına sınırlarını açtığını duyurmuştu.
Yeni düzenlemeyle tüm yabancı ülke vatandaşlarının Çin'e girişine imkan sağlanıyor.
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