Çin uzayda bilgi toplamayı sürdürüyor! 'Çang'e-5' dünyaya döndü

Çin'in Ay'dan taş ve toprak örnekleri toplamak üzere yolladığı "Çang'e-5" uzay aracı Dünya'ya döndü.

Yaklaşık bir hafta Ay’ın çevresinde döndükten sonra 3 gün önce planlandığı gibi Dünya'ya dönüş yolculuğuna geçen "Çang'e-5" uzay aracının örnekleri taşıyan modülü, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan eyaletinde belirlenen noktaya indi.

İniş ve kalkış aksamları, uydu ve örnek modülünden oluşan uzay aracı 24 Kasım'da Uzun Yürüyüş 5-Y roketiyle Hainan eyaletindeki Vınçang Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

Çang'e-5, ABD'nin 1970'lerdeki Apollo ve Sovyetler Birliği'nin Luna görevlerinden bu yana, 40 yılı aşkın zaman sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren ilk uzay aracı oldu.

2019'da Çang'ı-4 robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indiren Çin, bunu başarabilen ilk ülke olmuştu.

