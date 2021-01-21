Çin, pompeo'yu yaptırım listesine aldı
Çin'in, 45'inci ABD Başkanı Donald Trump dönemi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 28 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi.
GÜNDEM 21.01.2021, 02:01
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'deki bazı Çin karşıtı siyasetçilerin ülkenin iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Geçen birkaç yılda, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi menfaatleri, ön yargıları, nefretleri nedeniyle iki ülke halklarının çıkarlarını dikkate almayan, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale eden, çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve iki ülke ilişkilerini ciddi şekilde bozan bir dizi plan yaptılar, desteklediler ve uyguladılar."
Yaptırım listesine alınanlar arasında, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M.Azar II, Keith J.Krach, Kelly DK Craft, John. R. Bolton ve Stephen K. Bannon gibi üst düzey isimler bulunuyor.
Pompeo, 15 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'da 6 Ocak'ta muhalif 53 kişinin gözaltına alınmasını eleştirmiş ve bölgede ulusal güvenlik kanunun uygulanmasından sorumlu merkezi ve yerel hükümetten 6 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.
"Geçen birkaç yılda, ABD'deki bazı Çin karşıtı politikacılar, Çin'e karşı bencil siyasi menfaatleri, ön yargıları, nefretleri nedeniyle iki ülke halklarının çıkarlarını dikkate almayan, Çin'in iç işlerine ciddi şekilde müdahale eden, çıkarlarını baltalayan, Çin halkını kızdıran ve iki ülke ilişkilerini ciddi şekilde bozan bir dizi plan yaptılar, desteklediler ve uyguladılar."
Yaptırım listesine alınanlar arasında, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yanı sıra Peter K. Navarro, Robert C. O'Brien, David R. Stilwell, Matthew Pottinger, Alex M.Azar II, Keith J.Krach, Kelly DK Craft, John. R. Bolton ve Stephen K. Bannon gibi üst düzey isimler bulunuyor.
Pompeo, 15 Ocak'ta yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong'da 6 Ocak'ta muhalif 53 kişinin gözaltına alınmasını eleştirmiş ve bölgede ulusal güvenlik kanunun uygulanmasından sorumlu merkezi ve yerel hükümetten 6 yetkiliye yaptırım kararı aldıklarını bildirmişti.
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