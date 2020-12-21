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''Çin, onaylanmamış aşıları Uygur Türkleri üzerinde deneyecek''

"Aşı henüz resmi onay almamış olmasına rağmen Çin, önümüzdeki yılın başlarında Sincan Uygur özerk bölgesindeki vatandaşlarını aşılamak için bir program başlatmayı planlıyor."

GÜNDEM 21.12.2020, 21:09
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''Çin, onaylanmamış aşıları Uygur Türkleri üzerinde deneyecek''
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Aşı Araştırma ve Geliştirme Çalışma Grubu başkanı Zeng Yix'in yaptığı açıklamada, ülkesinin kış ve ilkbahar mevsimlerinde, koronavirüs aşısıyla ilk önce "temel risk gruplarını" aşılamaya odaklanacağını ardından aşı kapsamını geniş kitleleri kapsayacak şekilde genişleteceğini söyledi.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Zeng Yix'in basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Kış ve ilkbahar aylarında, yeni koronavirüse karşı bazı temel nüfus gruplarının aşılanması, salgının önlenmesinde büyük önem taşıyor.”
Şarku’l Avsat’ın South China Morning Post gazetesinden aktardığı  haberde, kameri (ay merkezli) Çin takvimi’nin yılbaşı tatili (12 Şubat 2021) başlamadan önce 50 milyona kadar insanı aşılamayı planladığını belirtti. Haberde Pekin'in, Sinopharma ve Sinovac Biotech şirketlerinin aşılarından 100 milyon doz aşı alıp dağıtacağı da yer aldı.
Onaylanmamış Aşı Uygurlar Üzerinde DenenebilirAşı henüz resmi onay almamış olmasına rağmen Çin, önümüzdeki yılın başlarında Sincan Uygur özerk bölgesindeki vatandaşlarını aşılamak için bir program başlatmayı planlıyor.
Deneme aşamasındaki iki aşının “acil durumlarda kullanım için” onay almasının ardından Çin'de en az bir milyon kişi aşı oldu ancak bu durum şu ana kadar devlet çalışanları ve uluslararası öğrenciler gibi öncelikli olan gruplarla sınırlı kaldı.
Çin, koronavirüse karşı gelişiminin son aşamalarında olan beş aşıya sahip ancak bunların hiçbiri yetkililerden resmi onay almadı ve son aşamalarındaki deneylerinin sonuçları henüz yayınlanmadı.
Bir il sağlık yetkilisi, yerel basına yaptığı açıklamada, Çin takviminin yılbaşı tatilinden sonra aşıların Sincan'da bölge halkının tamamına sunulacağını söyledi. Yetkililer, bölgeye şimdiye kadar 118 bin doz aşının ulaştığını ve aşılama programını bölge nüfusunun tamamına uygulamadan önce risk altındaki tüm grupları 5 Şubat'a kadar aşılamayı planladıklarını söylediler.
Yetkililer, aşıların kim tarafından geliştirilip üretildiğini açıklamadı.
Sincan, bölge halkının tamamının aşılanması planı için bir takvim belirleyen ilk eyalet.
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