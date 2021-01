Çin-Hindistan Sikkim gerilimi! Çin'in ihlali uydu görüntülerine yansıdı

Çin ile Hindistan arasında onlarca askerinin ölmesiyle sonuçlanan sınır gerilimi devam ediyor. Çin-Hindistan sınırında bulunan Sikkim’de geçtiğimiz hafta yine çatışma yaşandı. Çatışmaya nedeni nedeni ise uydu görüntülerine yansıdı. Çin, iddialara göre Sikkim'in doğu eyaleti yakınlarındaki Hindistan sınırına karakol ve yeni yol inşa ediyor.

Amerikan yer görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından erişilen yeni uydu görüntülerinde, Sikkim'in doğusundaki Hindistan sınırında yapım aşamasında olan bir sınır karakolu ve yol görülüyor.

Raporda ayrıca, Çin'in, Yeni Delhi ile Pekin arasındaki sınır ayrılığının arttığı geçen yıl Mayıs ayından bu yana sınırda birçok yeni yol yaptığı iddia ediliyor.



Some of the Chinese road improvement efforts monitored in December 2020. The road runs toward the Sikkim border. (Imagery: @planetlabs) pic.twitter.com/5hHdl8hCHT

— Chris Biggers (@CSBiggers) January 28, 2021





Here's one of the PLAGF's new posts under construction last month near India's Sikkim border. (Imagery: @planetlabs) pic.twitter.com/sohu7phUkz

— Chris Biggers (@CSBiggers) January 28, 2021



Uydu görüntüleri, Pazar günü Hindistan muhalefet Kongre Partisi üyesi Rahul Gandhi tarafından paylaşıldı. Gandhi, Yeni bilgiler hakkında Başbakan Narendra Modi'den açıklama istedi.

Görüntülere dayalı bir Hintçe haber raporuna atıfta bulunan Gandhi, "Çok korkma, Çin hakkında konuşmak için cesaretli olun!" dedi.



इतना भी मत डरो,आज हिम्मत करके चीन की बात करो! pic.twitter.com/ENBdEPwAVW

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 31, 2021



Görüntüler, Hint Ordusu'nun 20 Ocak'ta Sikkim sınırı yakınlarındaki Naku-la Geçidi'nde Hint ve Çin birlikleri arasında yeni çatışmalar yaşandığını doğrulamasından günler sonra ortaya çıktı.



Bu arada Pekin , 20 Ocak çatışmalarıyla ilgili verebileceği "hiçbir bilgisi" olmadığını söyledi..

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Pazartesi günkü haftalık brifinginde, " Çin'in sınır birliklerinin Hindistan sınırı boyunca barış ve huzuru sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulamak isterim. Hindistan tarafını da bizimle aynı yönde çalışmaya ve sınır boyunca durumu tırmandırabilecek veya karmaşıklaştırabilecek eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

Deniz seviyesinden 19 bin fit yükseklikte bulunan Naku-La Geçidi, Hindistan'ın Sikkim eyaletini Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne (TAR) bağlıyor. Çin ile Hindistan arasındaki bu geçit 1947 yılından beri büyük bir gerilimin sebebi oluyor. 1947 yılında yine Çin'in Aksai’ye 1200 km’lik yol inşa edilen yolun 179 km’sini Hint bölgesinden geçmesi nedeniyle gerginlik başladı.

Hindistan ordusu 25 Ocak'ta: "Hint Ordusu ile Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) birlikleri arasında Sikkim sektöründeki bir yüzleşmeyle ilgili çeşitli sorular aldık. 20 Ocak'ta Kuzey Sikkim'in Naku La bölgesinde küçük bir karşılaşma olduğu açıklandı. Yerleşik protokoller uyarınca yerel komutanlar tarafından çözüldü" dedi