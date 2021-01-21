Çin aşısının yan etkileri var mı? Bilim Kurulu üyesinden yanıt geldi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Çinli Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının yan etkileri hakkında bilgilendirme yaptı.

Aşıya bağlı çok ciddi yan etkilerin gözlemlenmediğini açıklayan Prof. Dr. İlhan, "Şu ana kadar aşıya bağlı yan etkiler nedir diye baktığımızda; en çok aşı yapılan yerde kızarma, ağrı, rahatsızlık hissi olduğu, bir kısım arkadaşlarımızda ise aşıdan sonra biraz halsizlik hissi olduğu, baş ağrısı hissettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında çok ciddi bir yan etki kayıtlarda görünmüyor" dedi.

AŞILANAN İNSAN SAYISI KAÇ?

Aşılamada Türkiye'nin iyi bir seviyesi yakaladığını belirten İlhan,"Sağlık çalışanlarına aşılamamız başladı, daha sonra ise 85 yaş üzeri büyüklerimiz sistemde isimlerini gördüler ve aşılama başladı. Huzur evinde, bakım evinde kalan yaşlılarımız ve orada çalışan personel için de orada aşılama başladı. Aşılamanın iki mantığı var. Biri hastalık bulaştığı zaman en çok ağır hasta olanlar ve en çok hayatını kaybedenler, bunlar da 85 yaş üzeri büyüklerimizdi. Bir diğeri ise en çok enfekte olan grup, bunlar da sağlık çalışanlarımızdı. Ayrıca hizmetin devamı için de sağlık çalışanlarının aşılanması dünyada belirlenen bir strateji. Peyderpey muhtemelen birkaç gün içerisinde 80-84 grubu, 75-79 yaş grubu gibi aşağıya doğru devam edecek ve 65 üzeri büyüklerimizin aşılanması tamamlanacak. Sonrasında ikinci grup başlıyor. İkinci grup dediğimiz yaş kriterine göre, 50-64 yaş arası olanlar, burada da aynı şekilde sıralama ile gidecek. Onun yanı sıra hizmet önceliği olan askerlerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz, öğretim elemanlarımız, gıda sektöründe çalışanlar gibi gidecek. Şu an geldiğimiz aşamada 1 milyonun üzerinde bir aşı gerçekleştirdik. İyi bir aşılama seviyesi yakaladık" diye konuştu.



HANGİ SAĞLIK KURULUŞLARI TERCİH EDİLMELİDİR?

Vatandaşların aşılama konusunda kendilerine yakın sağlık kuruluşlarını tercih etmeleri gerektiğini ifade eden İlhan, "Özellikle toplumda yapılan aşılamada biliyorsunuz farklı yerler tercih edilebilir. Üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı hastaneleri, özel hastaneler ve aile sağlığı merkezlerinde aşı yapılabilir. Vatandaşlarımızın kendilerine en yakın kuruluşu tercih etmesi onlar için kolaylık sağlayacaktır. Kolay, yürüme mesafesinde ya da kısa yolculuk mesafesinde olan kuruluşları tercih etmeleri kolay olacaktır. Randevuya uymak gerekiyor, kalabalık olmaması gerekiyor. Randevuya uymazsak diğer vatandaşlar için sorun olabilir, kalabalık oluşabilir. Vatandaşlarımız, randevularını alıp aşılarını olursalar bu süreci çok daha hızlı bir şekilde tamamlayacağımız kanısındayım" değerlendirmesinden bulundu.

