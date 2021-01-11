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Çin aşısına ilk onay veren ülke belli oldu!
Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu yaptığı açıklamada Çinli Sinovac şirketinin koronavirüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı verdiğini açıkladı.
GÜNDEM 11.01.2021, 12:39
Dünya genelinde koronavirüs salgını tedavisi için aşı tartışması yaşanırken Çin'in ürettiği aşıya onay veren ilk ülke belli oldu.
Endonezya Çinli Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'a geçit verdi.
Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapılan açıklamada Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğu duyuruldu.
Türkiye, Çinli Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'a onay verildiğini açıklamış, aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğu belirtilmişti.
Sağlık Bakanı Koca, ''Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak'' bilgisini vermişti.
Endonezya Çinli Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'a geçit verdi.
Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu'nun başkanı Penny K. Lukito tarafından yapılan açıklamada Çin aşısı CoronaVac'ın son faz çalışmalarının ara sonuçlarında etkinlik oranının yüzde 65,3 olduğu duyuruldu.
Türkiye, Çinli Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'a onay verildiğini açıklamış, aşının koruyuculuğunun yüzde 91,25 oranında olduğu belirtilmişti.
Sağlık Bakanı Koca, ''Aşının etkisi 21'inci günden itibaren ortaya çıkıyor. İlk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak'' bilgisini vermişti.
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