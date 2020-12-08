Çin aşısı ucuz olduğu için mi alınıyor? Bakan Koca cevapladı

Çin aşısı ucuz olduğu için mi alınıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iddialara cevap geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sözcü Gazetesinden İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 'Çin aşısının ucuz olduğu için alındığı doğru mu?' sorusuna, "İnaktif aşılar en pahalı aşılardır. Bu aşılar geleneksel ve doğal aşılardır. Kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Rus aşısı dahil, mRNA aşıları daha çok ve kolay üretilir. Küçük ortamlarda, yoğun üretilen, ucuz aşılardır. Dünya onun için buna yöneliyor. İnaktif aşı daha büyük ortamda üretiliyor. Hücreyi üretmek gerekir. Öbürü sentetik, yapay. Daha kolay, daha ucuz. " cevabını verdi.

Öte yandan Çin'den alınan aşının maliyetine ilişkin soruya Sağlık Bakanı Koca, " Çin aşısı, (bize) dünyada satıldığı fiyatlardan da aşağı olacak." dedi.

İşte Bakan Koca'nın dikkat çeken o açıklamaları;

Çin aşısının ucuz olduğu için alındığı doğru mu?

İnaktif aşılar en pahalı aşılardır. Bu aşılar geleneksel ve doğal aşılardır. Kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Rus aşısı dahil, mRNA aşıları daha çok ve kolay üretilir. Küçük ortamlarda, yoğun üretilen, ucuz aşılardır. Dünya onun için buna yöneliyor. İnaktif aşı daha büyük ortamda üretiliyor. Hücreyi üretmek gerekir. Öbürü sentetik, yapay. Daha kolay, daha ucuz.

Saklanması?

Saklanması kolay ama bu aşının güvenirliğini etkileyen bir unsur değil. Bizim önemsediğimiz, para değil. AstnaZeneca daha ucuz. Onu alırdık parayı tercih etmiş olsaydık. Önemli olan, güvenilirliğidir.

Bize 50 milyon doz yeterli mi? Bizim için 100 milyon önemli. Artacak herhalde, değil mi?

Tabi ki arttıracağız. Çin'den daha fazla almak istiyorum, alamıyorum.

Neden?

Vermiyor. Rusya vermek istiyor. Onun eksik olan toksikolojik (zehir bilimi) kısmını bi tamamlıyoruz şimdi. Tamamlandıktan sonra o aşı da olabilir. Şunu bilin: Çin aşısı bu aşılardan ucuz değil. Ucuz olduğu için tercih edilmiyor.

Çin aşısına ne kadar vereceğiz?

Çin aşısı, (bize) dünyada satıldığı fiyatlardan da aşağı olacak.

Bakanlık mı getirecek?

Çin'in distribütörleri var, onların üzerinden gelecek. Ama muhatabımız, Çin.

