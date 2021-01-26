Çin aşısı mutant virüse göre yenilenecek? Başarılı sonuç alınacak mı?

Koronavirüs aşısında geleneksel olan inaktif aşı geliştiren ve aşı konusunda diğer ülkelere göre başarılı görülen Çin’den önemli bir açıklama geldi.

Çin’in İngilizce yayın devlet gazetesi Global Times, Çin’in geliştirdiği inaktif aşıların mutasyona göre güncellenebileceğini duyurdu.

Açıklamayı Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Mutasyona uğramış virüslere karşı inaktif aşıları iki ay içerisinde yenileyebiliriz” ifadesi kullanıldı.

Aşıların mutasyon geçiren virüslere karşı yenileneceği ifade edilirken söz konusu güncellemenin başarılı sonuçlar verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

