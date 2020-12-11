Çin aşısı güvenilir mi? DSÖ'den flaş açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

AA muhabirinin Türkiye'nin ay sonundan itibaren uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin sorusunu cevaplayan Harris, "Bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz." cümlelerini ekledi.

