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CİMER nedir, başvurusu nereden yapılır? CİMER kullanıcı giriş ekranı!

Bakanlıklarla doğrudan iletişim kurabilmenin en kısa ve en hızlı yolu CİMER nedir? CİMER'e başvuru nereden yapılır?

GÜNDEM 15.01.2021, 14:55
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CİMER nedir, başvurusu nereden yapılır? CİMER kullanıcı giriş ekranı!
CİMER diğer adıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Türk vatandaşlarının Anayasal hakkı olan dilekçe ve başvuru hakkının daha etkin kullanılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan birimdir.
Vatandaşlar kamu kurum veya kuruluşları ile yaşamış oldukları bütün problemlerin CİMER üzerinden sonuca ulaştırabilirler
CİMER'in kısaca amacı vatandaşların sorunlarının hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden şikayet, öneri ve istekler iki farklı yolla yapılır.
Birinci yol Cumhurbaşkanlığı resmi İnternet sitesi üzerinde yer alan CİMER Başvuru Formu doldurularak başvuruda bulunulabilir.
Bunun için https://www.cimer.gov.tr internet adresi üzerinden ad, soyad, anne kızlık soydı ve TC. kimlik numarası alanlarını doldurarak kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.
Tüm zorunlu alanları doldurduktan sonra 1500 karakterle istek ya da şikayetinizi yazmanız ve varsa dosya eklentisi de yapmanız istenir.
Son olarak yapacağınız istek ya da şikayetin hangi bakanlığı doğrudan ilgilendirdiği sorulur.
Bu adımı doğru tamamlamak başvurunuzun daha hızlı ilgili birime ulaşmasını sağlar. 
Yapmış olduğunuz başvurular 30 gün içerisinde cevaplanmak durumundadır.
CİMER’e her gün yalnızca bir defa başvuru yapılmaktadır.
İkinci yol ise e-Devlet sistemi üzerinden Cumhurbaşkanlığına öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. 
CİMER'e yazılacak olan şikayet ve talep dilekçelerinde, öncelikli olarak gereksiz detaylara girmeden istenilen talep veya şikayet açık ve net bir şekilde yazılmalıdır. CİMER şikayet ve talep dilekçesinin anlaşılır olması, talep veya şikayetin daha hızlı sonuçlanmasını sağlayacaktır.
CİMER şikayet ve talep dilekçelerinde en sık karşılaşılan sorunların başında yazılan dilekçelerde bir talebin veya şikayetin olmamasıdır. İkinci olarak da yazılan şikayet veya talep dilekçelerinin imla kurallarına dikkat edilmeden okunaksız ve özensiz olarak yazılmasıdır. Bunlara mutlaka özen göstermeniz faydanıza olacaktır.
Dilekçe örneği;
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