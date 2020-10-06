Çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'da arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak asılı kalan kişinin cansız bedeni, ekipler tarafından indirildi.
GÜNDEM 06.10.2020, 21:27
Kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti.
Öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İbrahim Yıldız (44), arızayı onarmak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada akıma kapılarak direkte asılı kalan Yıldız'ı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten indirilen Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldız'ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öğle saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Maşuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda; İbrahim Yıldız (44), arızayı onarmak için elektrik direğine çıktı. Bu sırada akıma kapılarak direkte asılı kalan Yıldız'ı fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, direkten indirilen Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yıldız'ın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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