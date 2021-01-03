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Cihat Yaycı'dan hükümete Yunanistan ile ilgili önemli tavsiye!

Cihat Yaycı, hükümete Yunanistan'ın adaları silahlandırması ile ilgili önemli tavsiyede bulunarak Yunanların "Türkiye’nin zayıf anında Batı Anadolu’yu ele geçirmenin peşinde" olduğunu belirtti.

GÜNDEM 03.01.2021, 15:24
Cihat Yaycı'dan hükümete Yunanistan ile ilgili önemli tavsiye!
Emekli Tümamiral ve Türkiye ile Libya arasındaki MEB'in fikir babası olan Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Cihat Yaycı, Yunanistan’ın ‘gayri askeri statüde ve silahsız olması’ gereken adalara asker ve silah yığması ile ilgili hükümete önemli tavsiyelerde bulundu.
Emekli Tümamiral Yaycı, gazeteci-yazar Saygı Öztürk'e verdiği röportajında Yunanistan'ın dibimizdeki taş atım mesefasindeki adaları silahlandırması ile ilgili "Bu adaların silahlandırılması ve askerleştirilmesinin tek amacı vardır, Türkiye'yi tehdittir. Yani, Türkiye'nin zayıf bir anında, bu adalardan Türkiye'ye taarruz etmek, 1922'de Atatürk'ün sayesinde başaramadıkları Megali İdea (Büyük ideal) çerçevesinde Batı Anadolu'yu ele geçirmektir" dedi.
1923 Lozan ve 1947 Paris antlaşmaları gereği “Gayri askeri statüde ve silahsız olması” koşuluyla devredilen adaları adım adım silahlandıran Yunanistan'ın 23 adanın tamamında bu statüyü bozduğunu açıklayan Yaycı, şunları kaydetti:
Türkiye'nin hiçbir zaman bu adalara yönelik bir tehditte, taarruzda, ele geçirme faaliyetinde bulunmadığını ifade eden Cihat Yaycı, "Adalar denizinde Yunanistan'ın karşısında Türkiye'den başka devlet de yoktur. O zaman bu adaların silahlandırılması ve askerleştirilmesinin amacı, Yunanistan'ın meşru müdafaa teziyle açıklanması mümkün değildir. Çünkü, Türkiye'nin herhangi bir faaliyeti söz konusu olmamıştır." diye dedi.
Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Cihat Yaycı, Türkiye'nin Yunanistan'ın bu hukuk tanımazlığını, saldırganlığını, düşmanlığını, uluslararası kamuoyuna çok ciddi bir kamu diplomasisi yoluyla belgeleriyle anlatması gerektiğini söyledi. Son olarak Yunanistan Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın eş zamanlı olarak gayri askeri statü kapsamındaki Limni, Meis, İpsara ve Rodos, EGAYDAAK kapsamındaki Gavdos, Kelemez, Karaada, Fener Adası, Ardıççık, Bulamaç ve Eşek Adaları'ndaki askeri birlikleri denetlediğini hatırlatan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, şunları kaydetti:
"Normalde bir müfreze jandarma kuvveti asayişi için bulundurabilir. Bunlar da omuzda taşınan tüfek ya da belde taşınan tabanca dışında bir şey bulunduramaz. Gayri askeri statü, çok kuvvetli bir statü. Havaalanı yaparsanız gayri askeri statüyü bozarsınız ama silahsızlandırılmış statüyü bozmazsınız. Savaş uçağı, hava sahasından geçerse gayri askeri statüyü bozar ama silahlandırılmış statüyü bozmaz. Bir askeri gemi, bu adalara liman ziyareti yaparsa, silahsızlandırılmayı bozmaz. Ama gayri askeri statüyü bozar. Silahsızlaştırılmış bir adaya bir tugay asker koyabilirsiniz. Ama gayri askeri statüdeki bir adaya koyamazsınız."
"Yunanistan'ın yaptıkları BM Şartı'nın yanı sıra Lozan ve Paris Barış antlaşmalarının da açık bir ihlalidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu adaların askerden ve silahtan arındırılmasını talep etmeli, her türlü hukuki-diplomatik girişimlerde zaman geçirmeden bulunmalıdır."
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