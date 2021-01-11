Çiftçiye faiz darbesi!

Çiftçi, geçmişte uygulanan yüksek faizden dolayı katlanarak artan borçlarının yapılandırılmasını beklerken, Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz oranlarında sessiz sedasız artışa giderek, faiz oranlarını yüzde 9’dan yüzde 17’ye çıkardı. Ziraat Bankası’nın indirimli tarımsal kredilerin faiz oranlarını artırmasıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri de faizleri aynı oranda artırmak zorunda kaldı.

Yüksek faizden dolayı borçları katlanan ve icralık olan çiftçiler, günlerdir borçlarındaki yüksek faize çözüm bulunmasını talep ettiği bir dönemde, sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz oranları yüzde 9’dan yüzde 17’ye çıkarıldı. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faizlerin yüzde 100’e yakın bir oranda artırılması, yüzde 100 faiz indiriminden yararlanamayacak yatırım ve işletme kredilerinde çiftçinin faiz maliyeti iki kat birden artmış olacak.

Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz oranlarının belirleyicisi konumunda bulunan Ziraat Bankası, 4 Ocak’ta aldığı bir kararla, çiftçiye kullandırılan sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz oranlarını yüzde 100’e yakın bir oranda artırarak, yüzde 9 olarak uygulanan faizleri yüzde 17’ye çıkardı. Yapılan bu faiz artışıyla birlikte, sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz oranlarının, ticari faiz oranlarıyla neredeyse aynı seviyeye getirilmesi dikkat çekti.

Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde daha çok küçük çiftçilerin kullandığı yaygın bitkisel ve hayvansal kredilerde faiz indirimi yüzde 100 olduğu için çiftçiler, belirlenen limitler kapsamında kredi kullandığında faiz artışından olumsuz etkilenmeyecek. Ancak hayvansal kredilerde 100 bin lira, bitkisel üretimde ise 50 bin liranın üstünde kredi kullanılması durumunda çiftçinin faiz maliyeti iki kat birden artacak.

* Ziraat Bankası’nın yaptığı bu faiz artışıyla birlikte sübvansiyonlu tarımsal kredilerde yüzde 100 faiz indiriminden yararlanamayacak işletme ve yatırım kredilerinde çiftçinin faiz maliyeti iki kat artmış olacak.

Ziraat Bankası, sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz oranlarını 2019 Kasım ayında yüzde 16’dan yüzde 12’ye, 2020 Ocak ayında ise yüzde 12’den yüzde 9’a düşürmüştü. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerin faiz oranlarının birden iki katına yakın artırılması ekonomide yaşanan krizi gözler önüne sererken, pandemiden dolayı tarımsal üretimin öneminin daha da arttığı bir dönemde çiftçinin kullanacağı kredilerin maliyetinin artırılması dikkat çekti.

Diğer yandan sübvansiyonlu kredilerde, çiftçinin yüzde 100 faiz indiriminden yararlanmasının da belli kriterlere bağlandığı için bu kriterleri yerine getirmeyenlerin de ödeyeceği faiz miktarı artmış olacak. Örneğin birçok yatırım ve işletme kredisinde kadın çiftçi ve 40 yaş altı olma şartının getirilmesinden dolayı çiftçilerin tamamının yüzde 100 faiz indiriminden yararlanmasını imkânsız kılıyor.

Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu tarımsal kredilerde faiz oranlarını artırmasıyla birlikte, Tarım Kredi Kooperatifleri de faiz oranlarını aynı oranda artırdı. Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliklerine gönderdiği yeni kararda, “Ortaklara kullandırılan sübvansiyonlu kredilere esas tarımsal faiz oranlarında, faiz oranlarının belirleyicisi konumunda bulunan Ziraat Bankası tarafından değişikliğe gidilmiş olup, 4 Ocak tarihi itibari ile tarımsal cari faiz oranı yüzde 17 olarak belirlenmiştir. Bu oran yalnızca yeni kullandırılacak krediler için geçerli olacaktır” denildi.

