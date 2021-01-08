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Çiftçinin feryadı: Cumhurbaşkanım 10 senedir oy verdim vallahi battık
Niğde'de patates üretimi yapan ve AK Partili olduğunu söyleyen çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek feryat etti.
GÜNDEM 08.01.2021, 12:50
Niğde'de patates üretimi yapan bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.
Sosyal medyadan videosu paylaşılan yapılan çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım vallahi battık billahi battı. Bizim sesimizi duy Cumhurbaşkanım vallahi battık. Allah çarpsın battık, Kuran çarpsın battık. AK Parti'nin 1 numaralı adamıyım, 15 senedir oy veriyorum bütün millete rezil oldum. Yiyecek yiyemiyorum." dedi.
Sosyal medyadan videosu paylaşılan yapılan çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım vallahi battık billahi battı. Bizim sesimizi duy Cumhurbaşkanım vallahi battık. Allah çarpsın battık, Kuran çarpsın battık. AK Parti'nin 1 numaralı adamıyım, 15 senedir oy veriyorum bütün millete rezil oldum. Yiyecek yiyemiyorum." dedi.
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