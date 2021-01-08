Çiftçinin feryadı: Cumhurbaşkanım 10 senedir oy verdim vallahi battık

Niğde'de patates üretimi yapan bir çiftçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Sosyal medyadan videosu paylaşılan yapılan çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Sayın Cumhurbaşkanım vallahi battık billahi battı. Bizim sesimizi duy Cumhurbaşkanım vallahi battık. Allah çarpsın battık, Kuran çarpsın battık. AK Parti'nin 1 numaralı adamıyım, 15 senedir oy veriyorum bütün millete rezil oldum. Yiyecek yiyemiyorum." dedi.

