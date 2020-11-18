Çiftçinin ahırındaki inekleri haczediliyor…

TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç’tan yapılandırma kapsamına alınmayan Tarım Kredi borçlarıyla ilgili manidar savunma! Kılıç, çiftinin borcunu biriktirerek artmasına neden olacağı ve borç dönüşümünün daha sıkıntılı hale geleceği endişesiyle Tarım Kredi borçlarının yapılandırılmasına sıcak bakılmadığını ileri sürdü. Diğer yandan Kılıç’ın pandemi sürecinde uygulamaya konulan ancak mevcut durumda böyle bir uygulama olmamasına rağmen Tarım Kredi’de çiftçi borçlarının 6 ay faizsiz ertelendiğini açıklaması da hükümet milletvekillerinin sahadan, çiftçiden ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin uygulamalarından ne kadar kopuk olduklarını da gözler önüne serdi.

Yasalaşan Torba Kanununda Tarım Kredi borçlarının yapılandırma kapsamına alınmamasından dolayı yüzbinlerce çiftçi büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç’ın Anadolu Ajansına yaptığı açıklama, çiftçide şok etkisi yaptı. Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçi borçlarının 6 ay faizsiz ertelendiğini ve çiftçi borçlarının birikerek daha da artmasına neden olacağı için yapılandırma kapsamına alınmadığını dile getiren Kılıç, bu açıklamasıyla çiftçiden ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin uygulamalarından ne kadar habersiz olduğunu gözler önüne sermiş oldu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde çiftçi borçlarına yönelik uygulanan 6 ay faizsiz erteleme kararı pandemi sürecinin başında uygulamaya konulan ve Mayıs, Haziran aylarında vadesi gelecek borçlarla ilgili alınan bir karardı. Bu uygulamanın mevcut durumda vadesi geçtiği için haciz işlemleri başlatılan borçları kapsamamasına rağmen Kılıç’ın böyle bir açıklamada bulunması manidar karşılandı.

Diğer yandan Kılıç’ın Tarım Kredi borçlarının neden yapılandırma kapsamına alınmadığıyla ilgili ortaya koyduğu bir diğer gerekçe de şaşkınlıkla karşılandı. Kılıç, çiftçinin borcunu biriktirerek artmasına neden olacağı ve borç dönüşümünün daha sıkıntılı hale gelebileceği endişesiyle Tarım Kredi borçlarının yapılandırılmasına sıcak bakılmadığını ileri sürdü.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan kanunsuz faizden dolayı çiftçiye indirimli tarımsal krediler bile ticari faiz oranında kullandırılırken, tefecileri aratmayan bu faiz uygulamasından dolayı çiftçinin borcu da bugün ödenemeyecek bir duruma geldi.

Kılıç, çiftçinin borcunun daha da artmaması için yapılandırmanın yapılmadığını ileri sürerken, çiftçinin bugün neden borcunu ödemeyecek hale geldiği ise hiç sorgulanmıyor. Tarımsal kredilerde, Tarım Kredi Kooperatiflerinde uygulanan yüksek faiz başta olmak üzere, kuraklık, doğal afet veya hükümetin uyguladığı yanlış ithalat kararlarından dolayı çiftçi, ürününden yeteri parayı kazanamadı. Bunun yanında girdi maliyetlerinin artması da çiftçinin zararını daha da artırdı.

Ziraat Bankası ve diğer bankalar hariç, çiftçinin sadece Tarım Kredi Kooperatiflerinde vadesi geçtiği için ödeyemediği borç tutarı 1.7 milyar liraya çıkmış durumda. Bu borçlara karşılık icra işlemleri başlatılırken, çiftçinin ahırındaki hayvanlarına varasıya kadar bütün varlıkları haczediliyor.

Diğer yandan Torba Kanunu ile tarımsal amaçlı kooperatifler ile orman kooperatiflerinin yaklaşık 800 milyon liralık borcu yapılandırma kapsamına alındı. Tarımsal amaçlı kooperatiflerle orman kooperatiflerinin yapılandırma kapsamına alınan borç miktarı ile Tarım Kredi Kooperatiflerinde yapılandırma kapsamına alınmayan 1.7 milyar liralık borç miktarı karşılaştırıldığında çiftçinin yaşadığı vahamet daha iyi görülecek.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin borçları yapılandırma kapsamına alınmadığı için vadesi geçen bu borçlarla ilgili Türkiye genelinde haciz işlemleri başlatıldı. Haciz işlemleri yapan kooperatif avukatlarının da ağırlıklı olarak kooperatiflerin bulundukları il ve ilçelerdeki AK Parti teşkilatlarında görev yapan avukatlardan oluşması da dikkat çekiyor.

