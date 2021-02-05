Çiftçilerle görüşmemişti! Dikkat çeken görüşme

Çiftçilerin tepkisini çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Yüksek faizden dolayı borçları katlanarak artan ve icralık duruma gelen mağdur çiftçilerin aylardır sürdürdükleri hak arama mücadelesinde yanlarında göremedikleri TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ın Bakan Pakdemirli ile görüşmesi farklı yorumları da beraberinde getirdi.



Tarım ile ilgili haberler yapan Tarımdanhaber'de yer alan habere göre Görüşme sonrası TZOB’dan yapılan açıklamada; "Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Bayraktar, Pakdemirli’ye tarım sektörünün önem ve öncelik arz eden sorunlarını iletti. Bayraktar ve Pakdemirli, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılması, gübre, yem, zirai ilaç, elektrik fiyatları ve sulama ücretleri, süt/yem paritesi, besi fiyatları, soğan ve patatesteki pazarlama sorunlarını görüştü" denildi.



Görüşmenin çiftçi borçlarıyla ilgili olası bir yapılandırma kararına yönelik beklentilerin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekerken, bu görüşme çiftçiye karşı bir imaj çalışması olarak değerlendirildi. Bu görüşme sonrasında bir yapılandırma kararının açıklanması durumunda TZOB Başkanı Bayraktar'ın açıklanacak karardan dolayı kendisine önemli bir pay çıkaracağı kaydediliyor.

