Çiftçi yüksek faizle icralık oluyor!

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçiye verdiği tarımsal kredilerin faiz oranı yüzde 41’lere kadar çıkarken, 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan yüksek faizden dolayı da on binlerce çiftçi icralık duruma geldi.

İcralık çiftçiler, günlerdir hükümetten borç yapılandırılmasıyla ilgili bir karar beklerken, çiftçilere kullandırılan kredilerin faiz oranlarıyla ilgili olarak ortaya skandal bir tablo çıktı. Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, çiftçiye kullandırdığı kredilerin faiz oranları yüzde 41’e kadar çıkarken, ortaya çıkan bu korkunç faiz, çiftçinin de nasıl sömürüldüğünü gözler önüne serdi. Türkiye’de indirimli tarımsal krediler çiftçiye sadece Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılırken, çiftçiyi desteklemek için Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan indirimli tarımsal kredilerin faiz oranları yok artık dedirtti.



Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında tarımsal kredilerde uyguladığı faiz oranları, çiftçinin faize çalıştığını gözler önüne serdi. 2018 Eylül ayı takipteki krediler faiz oranı yüzde 41 ile zirve yaparken, 2018 genelinde uygulanan faiz oranları da yüzde 30 ile yüzde 41 arasında seyretmesi dikkat çekti.



Çiftçiyi desteklemek için Hazine tarafından kaynak ayrılan indirimli tarımsal kredilerin faiz oranlarının özel bankaların ticari faiz oranlarıyla yarışması, çiftçiye ve tarımsal üretime nasıl darbe vurulduğunu gözler önüne serdi. 2018 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri’nde normal, erteleme ve takipteki kredilerin faiz oranları şöyle uygulandı: 2018 Eylül ayı normal faiz oranı yüzde 30 olarak uygulanırken, erteleme faiz oranı yüzde 33 olarak uygulandı. Kanuni takipteki faiz oranları ise Haziran ayında yüzde 29,5, Ağustos ayında yüzde 33,50, Eylül ayında yüzde 41, Kasım ayında ise yüzde 38 olarak gerçekleşti.



2019 yılında faiz oranlarında 2018’e göre biraz düşme görülse de yine yüzde 20 ile yüzde 31 arasında seyretmesi dikkat çekti. 2019 Ocak ayı faiz oranı yüzde 26 iken, Mayıs ayı erteleme faiz oranı ise yüzde 31 olarak uygulandı. 2018 ve 2019’da yüzde 30 ile yüzde 40 arasında seyreden faizler, 2020 yılında yüzde 20’lerin altına düştü. 2020 Ocak ayında normal faiz yüzde 15,5 olarak uygulanırken, Ocak ayı sonunda yüzde 14’e düştü. Yine Ocak ayı erteleme faiz oranı ise yüzde 19,5 oldu. Bugün icralık duruma gelen ve traktör ile ahırlarındaki inekleri haczedilen çiftçilerin borçlarının altında da 2018 ve 2019 yılında uygulanan korkunç faiz oranları yatıyor. Uygulanan korkunç faizden dolayı çiftçilerin borçları katlanırken ödenemeyecek bir duruma geldi. Bundan dolayı, çiftçiler borçlarında oluşan yüksek faizlerin silinerek bir yapılandırma talebinde bulunuyor.



Artan girdi maliyetleri ve ürettiği ürününü de çoğu zaman değerinde satamayan çiftçiye, bu kadar yüksek oranda faizle kredi kullandırılması, Türkiye’de çiftçinin desteklendiğini değil, tam aksine yok edildiğini ortaya koydu. Tarımsal üretimin önemi her geçen gün artarken ve kırsalda üretimi artırmak için birçok destek verilirken, çiftçi kuruluşu tarafından çiftçiye yüzde 30, yüzde 40 faizle kredi kullandırılması, “Çiftçi bu kadar kazanıyor mu?” sorusunu gündeme getirdi.

