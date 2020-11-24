Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'a silahlı saldırı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çördük Mahallesi'nde bulunan Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.

