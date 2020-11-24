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Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'a silahlı saldırı
Isparta'da Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaynak ve ailesi saldırıdan yara almadan kurtuldu.
GÜNDEM 24.11.2020, 08:58
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çördük Mahallesi'nde bulunan Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak'ın evine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA'nın haberine göre; saldırıdan, Belediye Başkanı ve ailesi yara almadan kurtuldu.
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