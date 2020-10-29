CIA ajanı gibi davranıp ünlü şirketleri dolandırdı
ABD'de eski Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) görevlisi Garrison Courtney'in CIA ajanı gibi davranarak, çok sayıda şirketi 4,4 milyon dolar (36 milyon 624 bin TL) dolandırdığı belirtildi.
GÜNDEM 29.10.2020, 18:45
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ABD medyasındaki haberlere göre, eski bir DEA yetkilisi olan Coutrney'in 2012-2016 yılları arasında CIA ajanı gibi davranarak şirketleri dolandırdı. Ajan gibi davranarak, bir çok ünlü şirketi, 4,4 milyon dolar (36 milyon 624 bin TL) dolandıran Courtney'in ABD ordusu, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri sözleşmelerinde 3,7 milyar doları (30 milyar 798 milyon TL) da güvence altına almanın eşiğinde olduğu bildirildi.
Courtney'in çıkarıldığı mahkemede, kendisini çok gizli bir görevde derin bir CIA ajanı olarak tanıttığı, sahte bir kimlik oluşturduğunu itiraf etti. Courtney, çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: DHA
Courtney'in çıkarıldığı mahkemede, kendisini çok gizli bir görevde derin bir CIA ajanı olarak tanıttığı, sahte bir kimlik oluşturduğunu itiraf etti. Courtney, çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: DHA
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