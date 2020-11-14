Christoph Daum'dan flaş Beşiktaş itirafı!

Alman teknik adam, hayatının son döneminde yaşadıklarıyla ilgili Alman t-online'a demeç verdi.



Daum, son günlerdeki hisleri ile ilgili; "Son dönemde yaşımı hatırlatan birkaç biyolojik işaret dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle beraberim ve mutluyum. Bazen yakın arkadaşlarımın beklenmedik şekilde ölüm haberini almak beni düşündürüyor. Günün sonunda bununla yaşamaya alışmalıyım." ifadelerini kullandı.

