Christoph Daum'dan flaş Beşiktaş itirafı!
Ünlü teknik direktör Christoph Daum röportaj verdi. Daum'dan dikkat çeken Beşiktaş itirafı geldi.
GÜNDEM 14.11.2020, 22:41
Alman teknik adam, hayatının son döneminde yaşadıklarıyla ilgili Alman t-online'a demeç verdi.
Daum, son günlerdeki hisleri ile ilgili; "Son dönemde yaşımı hatırlatan birkaç biyolojik işaret dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle beraberim ve mutluyum. Bazen yakın arkadaşlarımın beklenmedik şekilde ölüm haberini almak beni düşündürüyor. Günün sonunda bununla yaşamaya alışmalıyım." ifadelerini kullandı.
Daum, son günlerdeki hisleri ile ilgili; "Son dönemde yaşımı hatırlatan birkaç biyolojik işaret dışında kendimi çok iyi hissediyorum. Ailemle beraberim ve mutluyum. Bazen yakın arkadaşlarımın beklenmedik şekilde ölüm haberini almak beni düşündürüyor. Günün sonunda bununla yaşamaya alışmalıyım." ifadelerini kullandı.
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