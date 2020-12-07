Christian Luyindama'ya dev talip! Ayrılığı an meselesi

Galatasaray'daki performansıyla Premier Lig kulüplerini peşine takan Christian Luyindama için bomba iddia!

Spor Gecesi 360 programında Haluk Yürekli, Galatasaray’a Premier Lig’den dev bir teklif geldiğini açıkladı. Yürekli, sarı-kırmızılı kulüpte top koşturan Christian Luyindama’nın Premier Lig’e gideceğini iddia etti.

Haluk Yürekli’nin yaptığı açıklaması şu şekilde



Christian Luyindama, Galatasaray’da gösterdiği performansla birçok İngiliz kulübünün dikkatini çekmişti. Geçtiğimiz transfer döneminde Kongolu stoperin Everton’a transfer olacağı iddia edilse de somut hiçbir adım atılmamıştı. Sarı-kırmızılı kulübe toplamda 8 milyon Euro’ya transfer olan Luyindama’nın ne kadar satılacağı şimdiden merak konusu oldu.

"Galatasaray’a Luyindama için çok büyük bir teklif gelmiş. Rakam vermiyorlar ancak büyük diyorlar. Devre arasında verip oradan gelecek parayla da planlanan transferleri bitirecekler. Saracchi’nin bonservisini almak istiyorlar."

