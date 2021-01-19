CHP’nin camii teklifine AK Parti’den itiraz

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, meclis toplantısında Bolu Belediyesi bütçesini kullanarak Borazanlar Mahallesi’nde cami yaptırmak istediklerini söyledi. AK Partili meclis üyeleri o bölgenin ilköğretim alanı olduğunu söyleyerek, cami yapılmak istenen arsanın karşısında alkollü bir mekan bulunduğunu belirtti. CHP’li belediye ise, “Karşısında alkollü bir mekan varmış, o zaman meyhaneyi kapatırız” diyerek cevap verdi.

Borazanlar Mahallesi’nden gelen talepler doğrultusunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Hüseyin Kalaycıoğlu bize geldi. Biz de ‘Bolu Belediyesi olarak cami yapmak istiyoruz’ dedik. İlk kez belediyenin bütçesinden yapacağız. Tabi ki de bağış kampanyası yapacağız ama ilk defa kendi bütçemiz ile yapacağız” dedi.

Özcan, “Hüseyin Amca’nın 480 metre kare bir alanı vardı. O yeri bize verdi. Hüseyin Özsoy’un da yaklaşık 300 metre kare bir alanı vardı. O da bize verdi. Allah ikisinden de razı olsun. Bir başka 300 metre kare yeri olan vardı. O bize vermedi. Bizim burada toplamamız gereken 1240 metre kare alan var. 780 metre karesi tamamlandı. Sözünü verenler ile birlikte 1200 metre kareye çıkaracağız ve o bölgede hızlı bir şekilde Bolu Belediyesi olarak cami yapmak istiyoruz. Farklı bir mimarisi olan ve değişik bir cami olacak. İhtiyaç da var çünkü nüfus yoğunluğu olan bir bölge” diye konuştu.

Özcan’ın “Cami yaptırmak istiyoruz” sözlerine AKP grubundan tepki geldi. O bölgenin ilköğretim alanı olduğunu söyleyen AKP belediye meclis üyeleri, cami yapılmak istenen arsanın karşısında alkollü bir mekan bulunduğunu belirtti. AK Parti belediye meclis üyelerinin tepkileri üzerine Başkan Özcan, “Yaptıracağımız cami ile lokanta arasında mesafe var. Yargı yoluna gitmek istiyorsanız açın. Ben belediye meclis üyesiyken açtım. Ben adliyeden çıkmıyordum ama yüzde 90 da sonuç alıyordum. Biz bu camiyi yapacağız. Kararlıyım. Şartları zorlayarak yapacağız. Arkadaşlar mahkemeye müracaat ederse mahkeme de şartlar uygun değil derse uygulama duracaktır. Mahkeme kararına karşı biz de saygılı oluruz” şeklinde konuştu.

Başkan Özcan, “İlk defa CHP’li bir belediye cami yaptırmak istiyor ona da karşı çıkıyorsunuz. Karşısında lokanta varmış, meyhane varmış. Karşısındakini kapatırız. Biz Allah’a inanan insanlarız. Türkiye’de belediye olarak ilk kez kendi bütçemizden cami yapmak istiyoruz. Biz o 780 metre kare alanı, 1240 metre kareye tamamlarız. Burasının okul olma ihtimali binde bir. Neden binde bir? 117 tane hissedar var. Dolayısıyla bazılarından söz aldım. Bazılarından da söz alırım diye düşünüyorum. Kırmazlar beni diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde camiyi yaptırmaya başlayacağız. Milli Eğitim dava açıp, iptal ettirip camiyi yıkmaya çalışmaz. Yeterince okul alanımız var. Okulun yapılmasında da katkıda bulunuruz. Bu bölgede camiye ihtiyaç var. İhtiyacı olmayan yere ben cami yapılmasına sıcak bakmam zaten. İhtiyacı olmayan yere okul yapılmasına da sıcak bakmam. 117 hisseyi Milli Eğitim nasıl toplayacak? Okulun yapılması konusunda da her türlü desteği veririz” açıklamasında bulundu.

