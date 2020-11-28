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CHP'li Veli Ağbaba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

GÜNDEM 28.11.2020, 13:48
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CHP'li Veli Ağbaba'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Ağbaba, hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Değerli dostlarım, Kovid 19 test sonucum pozitif çıktı. Tedavi sürecine başladık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı, güzel günlerde görüşmek üzere"
Ağbaba'nın, Malatya'daki evinde istirahat ettiği öğrenildi.

Değerli dostlarım,Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.Anlayışınız için teşekkürler.Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic. twitter.com/riWTyxl79k
— Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020

Değerli dostlarım,Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.Anlayışınız için teşekkürler.Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic. twitter.com/riWTyxl79k pushfn('ads'); — Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020
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