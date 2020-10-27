CHP'li vekil Topal ve ailesinin korona testleri pozitif çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ankara'daki evinde dinlendiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Topal, aynı zamanda eşi Esin Topal ile 7 yaşındaki oğlu Yusuf Kemal Topal'ın da testlerinin pozitif olduğunu aktardı.

Topal, paylaşımında, herkese Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda çağrıda da bulundu.

