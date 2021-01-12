CHP’li Sezgin Tanrıkulu cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
GÜNDEM 12.01.2021, 17:12
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 4 yıldır Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.Cezaevi ziyaretine ilişkin açıklama yapan Sezgin Tanrıkulu, uzun zamandır görüşme için izin alamadığını söyledi.
Demirtaş’ın mesajını ileten Tanrıkulu şunları kaydetti:
“Her zaman olduğu gibi de cesaretle ve umutla mücadele edeceğini ve dayanışma içinde olacağını, herkese bu duygularla selamlarını iletti. Türkiye’deki yargının durumunu ben de biliyorum kendisi de biliyor. Kendisi aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, çok iyi bir hukukçu. Türkiye’de bu ortamda bir yargı düzeninin olmadığının, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin olmadığının çok farkında ve o farkındalıkla kendisi ile ilgili kamu gücünü kullanmaya yetkili olan siyasetçilerin hangi sözleri söylediğini ve bunları yargı üzerinde nasıl etki yaptığını çok iyi biliyor. Aynı zamanda yargının yakın zamanda verdiği kararların, hazırlanan iddianamenin de çok farkında. Önümüzde süreç var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin gerçekten sadece Türkiye ile ve Selahattin Demirtaş ile ilgili değil, Avrupa’daki kamu düzeni ile ilgili olarak, insan hakları düzeni ile ilgili olarak vermiş olduğu çok önemli bir karar var. O karara karşı siyaset kurumunun ve yargının gösterdiği direnç var, o direnç üzerine hazırlanan bir hukuki belge olmayan Kobane iddianamesi var. Tümünü içerde birlikte sohbet ettik, değerlendirdik bunlarla ilgili olarak düşüncelerini avukatları vasıtasıyla açıklayacak zaten. Ben buradan Edirne’den kendisinin dostluk mesajını, sağlık mesajını ve dayanışma ve cesaret mesajını bir kez daha iletiyorum.”
Demirtaş’ın mesajını ileten Tanrıkulu şunları kaydetti:
“Her zaman olduğu gibi de cesaretle ve umutla mücadele edeceğini ve dayanışma içinde olacağını, herkese bu duygularla selamlarını iletti. Türkiye’deki yargının durumunu ben de biliyorum kendisi de biliyor. Kendisi aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, çok iyi bir hukukçu. Türkiye’de bu ortamda bir yargı düzeninin olmadığının, tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeninin olmadığının çok farkında ve o farkındalıkla kendisi ile ilgili kamu gücünü kullanmaya yetkili olan siyasetçilerin hangi sözleri söylediğini ve bunları yargı üzerinde nasıl etki yaptığını çok iyi biliyor. Aynı zamanda yargının yakın zamanda verdiği kararların, hazırlanan iddianamenin de çok farkında. Önümüzde süreç var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesinin gerçekten sadece Türkiye ile ve Selahattin Demirtaş ile ilgili değil, Avrupa’daki kamu düzeni ile ilgili olarak, insan hakları düzeni ile ilgili olarak vermiş olduğu çok önemli bir karar var. O karara karşı siyaset kurumunun ve yargının gösterdiği direnç var, o direnç üzerine hazırlanan bir hukuki belge olmayan Kobane iddianamesi var. Tümünü içerde birlikte sohbet ettik, değerlendirdik bunlarla ilgili olarak düşüncelerini avukatları vasıtasıyla açıklayacak zaten. Ben buradan Edirne’den kendisinin dostluk mesajını, sağlık mesajını ve dayanışma ve cesaret mesajını bir kez daha iletiyorum.”
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