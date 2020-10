CHP’li Salıcı: FETÖ’nün siyasi ayağına girilse AK Parti'nin yarısı kalmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kanal 42'de Sümen Altı programının konuğu oldu. Salıcı, iki hafta önce aynı programa katılan ve “FETÖ’nün her ayağına girildi, bir siyasi ayağına girilmedi” ifadesini kullanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı’ya sert tepki gösterdi. Salıcı, Kalaycı’ya “O zaman bu işin siyasi ayağına da gireydiniz. Elinizden tutan mı oldu? Hayıflanmanın bir anlamı yok, bu şikayeti ortağınıza yapacaksınız.” dedi.MHP'li Kalaycı: FETÖ’nün siyasi ayağına girilmedi, bu iş yargının işi

“Bunlar FETÖ’nün siyasi ayağına girmek istediler de ellerini birileri mi tuttu?” diyen Salıcı, şunları kaydetti:

“FETÖ’nün baklavacı ayağına girdiler. Esnaf ve ticaret ayağına girdiler. FETÖ’nün siyasi ayağına girecek olanlar kim? Benim istihbarat örgütüm yok. Benim arkamda bir ordu da yok, polis teşkilatı veya kolluk kuvveti de yok. Yargı da yok ama iktidarın elinde bunların hepsi var. İktidar, ‘Bu işin siyasi ayağını araştırıyoruz, bununla ilgili önümüze somut veriler getirin’ diyemez mi? Peki neden bunlar denilmiyor? Bu denilse emin olun AK Partinin yarısı kalmaz. Partinin yarısı gider.”

Pensilvanya’ya gidip, boy boy fotoğraf çektirip, o fotoğrafları da 15 Temmuz’dan önce kendi sosyal medya hesaplarında gururla paylaşan, bunu da parti içinde bir yükselme aşaması olarak gören bir sürü AK Partili siyasetçinin de var olduğunu aktaran Salıcı, “Bu isimlerin fotoğrafları gazetelerde yayınlandı. Siz, kaç tane CHP’li siyasetçinin fotoğrafını gördünüz? AK Parti, bu meseleyi parti içi yükselme, torpil vesilesi olarak görmedi mi? Bu, CHP’nin toprağında yetişmez. Hadi çıkarsınlar ortaya. Bu konudan şikayetçi olan MHP içindeki siyasi yönetici, bu sitemini ortağına söyleyecek.” şeklinde konuştu.

15 Temmuz ile ilgili mecliste bir Araştırma Komisyonunun kurulduğunu da hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şu ifadelerle konuşmasını noktaladı: “MİT Müsteşarı hala görevde. Kendisi o komisyona davet edildi. O geceyi içinde yaşayan, ‘bu işin mücadelesini verdik’ diye kamuoyuna anlatan kişilerden biri MİT Müsteşarı değil mi? Bir diğeri de şuanki Milli Savunma Bakanı, o zamanın da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar değil mi? Bu iki isim, neden gelip Mecliste Araştırma Komisyonunda ifade vermediler? Türkiye, bu gerçekleri duysaydı. Her şey kayıtlara geçseydi, tutanaklar oluşsaydı. ‘Aynı menzile yürüdük’ sözü bana ait değil. ‘Ne istediler de vermedik’ sözü bana ait değil. ‘Ben, göreve geldiğimde Valilerin 74’ü FETÖ’cüydü’ sözü bana ait değil. Bu sözlerin hepsinin müsebbibi AK Partinin başındaki yada yetkili kurumlarında çalışmış kişilerdir. Bütün bunlar söylendikten sonra ‘işin siyasi ayağına girilmedi’ diye hayıflanmanın bir anlamı yok. FETÖ’nün siyasi ayağına girmeyen de sizdiniz, girseydiniz. Elinizi tutan mı vardı? Her işte olduğu gibi FETÖ ile mücadelede de iş sulandırıldı.”